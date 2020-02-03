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ADÜ'de 25. Spor Şenliği için geri sayım başladı

Bu yıl Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan 25. Spor Şenliği için detayların görüşüldüğü toplantı, Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) gerçekleşti.

03.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:57ADÜ'de 25. Spor Şenliği için geri sayım başladı
Bu yıl Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan 25. Şenliği için detayların görüşüldüğü toplantı, Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) gerçekleşti.

Düzenlenen toplantıya; ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Spor Şenliği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Reşat , Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bezci, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Çınar, Şenlik Yürütme Kurulu uzman üyeleri ile Fakülte ve Yüksekokul spor birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda; 25. Spor Şenliği'nin Basketbol 3x3, Voleybol, Halı Saha Futbol, Masa Tenisi, Tenis ve Satranç branşlarında yapılmasına ve Şubat ayının üçüncü haftasında başlamasına karar verilerek, şenlik fikstür hazırlama ve yürütme kurulu komiteleri oluşturuldu. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Kartal, Spor

Kaynak: İHA

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