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ADÜ'de 'Asistan Uyum Programı' gerçekleşti

Adnan Menderes Ünivesitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Asistan Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

10.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:39
ADÜ'de 'Asistan Uyum Programı' gerçekleşti
Adnan Menderes Ünivesitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Asistan Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar"ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Tıp Fakültesi öğretim elemanları; TUEK tanıtımı, tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı ve iş güvenliği, kalite güvence sistemi konularında asistanlara sunum yaparak, EBYS ve MİA kullanımı hakkında bilgi verdi.

Katılım ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle program sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Güncel
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