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'Askıda Yemek' uygulamasıyla bir ayda 1500 öğrenci ücretsiz yemek yedi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başlayan 'Askıda Yemek' uygulaması ile bir ay içerisinde bin 500 öğrenci ücretsiz yemek yedi.

11.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:10

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ)eğitim gören öğrencilerle diyalogları güçlendirerek sağlıklı iletişim kurabilmek ve öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Prof. Dr. Osman Aldemir'in başkanlığında düzenlenen Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu'nun üçüncü toplantısında; yeni öğrenci kartlarının kullanımı, ADÜ-Genç ve Rektör İletişim Merkezi (RİMER) hakkında detaylar paylaşıldı.

"ÖĞRENCİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMA ZAMANI"

Maddi güçlük çeken öğrencilerin, hayırseverlerin bağışlarıyla öğle yemeklerini üniversite yemekhanelerinden ücretsiz olarak yiyebildiği 'Askıda Yemek' uygulamasından bir ay içerisinde bin 500 öğrencinin faydalandığını belirten Rektör Aldemir, "Kültürümüzde bizler millet olarak açları doyurmuş, düşkünleri giydirmiş, konuklarını dinlendirmiş ecdadın torunlarıyız. Peygamber Efendimiz 'Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür' buyurmuştur. Hepimiz öğrencilik dönemlerimizde ekonomik sıkıntılar yaşadık, şimdi o sıkıntıları biraz hafifletmek adına öğrenci kardeşlerimize destek olma zamanı. Askıda Yemek ve ADVAK Eğitim Bursu ile öğrencilerimize destek olan Aydın'daki sivil toplum kuruluşlarına, Üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sivil toplum kuruluşları iş birliğini sürdürmeyi planlıyor, öğrencilerimize hep birlikte sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'Askıda Yemek' uygulamasıyla bir ayda 1500 öğrenci ücretsiz yemek yedi

Adnan Menderes Üniversitesi, Rektör, Selçuk, Aydın, Yaşam, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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