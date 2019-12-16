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ADÜ'de 'Çalışma Belleğinin Etkisi ve Nörobilişsel Mekanizmaları' semineri gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Anlık İstemsiz Tanıma: Çalışma Belleğinin Etkisi ve Nörobilişsel Mekanizmaları" konulu seminer Atatürk Merkezi Magnesia Salonu'nda gerçekleşti.

16.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:04ADÜ'de 'Çalışma Belleğinin Etkisi ve Nörobilişsel Mekanizmaları' semineri gerçekleştirildi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Anlık İstemsiz Tanıma: Çalışma Belleğinin Etkisi ve Nörobilişsel Mekanizmaları" konulu seminer Atatürk Merkezi Magnesia Salonu'nda gerçekleşti.

Seminere, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacer Harlak, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Dereboy, Dr. Öğretim Üyesi Cennet Şafak Öztürk, Arş. Görevlileri Dr. Gün Pakyürek, Dr. Tolga Köskün ve Dr. Pınar Elmas ile öğrenciler katıldı.

Anlık istemsiz tanıma çalışma belleğinin etkisi ve nörobilişsel mekanizmaları konulu doktora tezi hakkında bilgi veren Dr. Fatma Köse, çalışma belleği ile ilgili iki farklı teknik olduğunu belirterek bu konudaki çalışmalarından bahsetti.

Seminer, Prof. Dr. Hacer Harlak'ın Dr. Fatma Ebru Köse'ye çiçek takdimiyle sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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