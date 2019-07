ADÜ'de 'Darbelerin Sosyo - Ekonomik' etkileri konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen "Darbelerin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve 15 Temmuz Darbesi" paneli yoğun ilgi gördü.Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonunda gerçekleşen etkinliğe Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Rektör V. Prof. Dr. Mehmet Aydın, Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı ve ADÜ tarafından hazırlanan 15 Temmuz Kahramanlık Destanı videolarının izlenmesiyle devam etti.Moderatörlüğünü ADÜAydın İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Can Bakkalcı'nın yaptığı panele konuşmacı olarak Aydın İktisat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyeleri Osman Nacak ve Ali Bilgenoğlu katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör V. Prof. Dr. Mehmet Aydın, darbelerin siyasi ve ekonomik etkilerine dikkat çekerek 15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye 'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak hafızalara kazınacağını ifade etti."Türkiye'de Siyasi Hayat Darbelerle Sınandı"Konuşmasına ADÜ'nün 15 Temmuz Darbe Girişiminin 3. yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Aydın, Türkiye'de mevcut siyasal hayatın darbelerle sınandığını anlattı. Prof. Dr. Aydın, "Darbelerle sınandığı yıllarda Türkiye'nin gerek siyasal gerekse ekonomik ve kültürel gelişimine büyük bir ket vurulduğu, toplumsal düzenin yerine kaosun hakim olduğu dönemleri yaşadık. Ülkemiz her 10 yılda bir darbelerle sınandı ve ülkemizin gelişimi büyük sekteye uğradı." dedi."15 Temmuz Gecesi Türkiye İçin Yeni Bir Milattır"15 Temmuz gecesinde yaşananları bir milat olarak değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Aydın, 15 Temmuz gecesinden itibaren ülkemizin çok ciddi bir sürece girdiğine işaret etti. Prof. Dr. Aydın, "Son 50 yılını askeri darbeler, siyasi krizler ve ekonomik mücadelelerle boğuşarak geçiren bu milletin yaşadığı derin travmalar sonucunda, 15 Temmuz toplumsal refleksi, yeni bir uyanışı beraberinde getirmiştir. 15 Temmuz artık Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak hafızalara kazınacaktır. Asil Milletimiz bu darbe girişiminde tercihlerini demokrasiden, özgürlükten yana kullanarak, canı pahasına sokaklara çıkıp darbeye karşı tek vücut bir duruş sergilemiştir." diye konuştu.Rektör V. Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın konuşmalarının ardından başlayan etkinlikte, Doç. Dr. Ahmet Can Bakkalcı, Osmanlı'dan günümüze gerçekleşen darbelerin sosyo - ekonomik yönlerine açıklık getirdi. Patrona Halil İsyanını esnafın, ekonomik sebeplerle desteklediğini ifade eden Doç. Dr. Bakkalcı, halkın desteklemediği hiç bir darbenin başarılı olamayacağını ve uzun süre ayakta kalamayacağını anlattı.Darbe öncesi ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilgenoğlu, 1875 yılında gerçekleşen Muharrem Kararnamesi'nin 1876'da Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle sonuçlandığını anlattı. Cumhuriyet tarihinde ilk devalüasyonun 1958 yılında gerçekleştiğinin ve hemen ardından 1960 darbesinin, 24 Ocak 1980 kararlarının ardından 12 Eylül Darbesi'nin yapıldığının altını çizen Bilgenoğlu, darbelerin sosyo – ekonomik yönüne dikkat çekti. Bilgenoğlu, 27 Mayıs 1960 tarihinde 594 dolar olan milli gelirimize tekrar 1974 yılında ulaşabildiğimizi vurgulayarak ülkemiz açısından 14 yılın kayıp olduğu söyledi.Dr. Öğretim Üyesi Osman Nacak ise 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin milletimizin; ülkesine, vatanına, toprağına, iradesine sahip çıkma duygularını güçlendirdiğini ve asıl gücün kaynağının kendisi olduğunu fark ettiğini ifade etti. 15 Temmuz'un örgütlü toplum yapısına geçme bakımından bir milat olduğuna değinen Nacak, aynı zamanda 15 Temmuz'dan sonra kurumlarımızı gözden geçirerek liyakat ve adaleti esas almak gerektiğini sözlerine ekledi.Etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan panelistlere Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Rektör V. Prof. Dr. Mehmet Aydın Teşekkür Belgesi ve Üniversitemiz hediye paketini verdi. - AYDIN