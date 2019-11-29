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ADÜ'de Dr. Özkurt Yörük Ali Efe'yi anlattı

Adnan Menderes Üniversitesi'nin himayesinde Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Ekonomi Kulübü iş birliği ile düzenlenen Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu'nun açılış konferansını gerçekleştiren Dr. Fatih Özkurt, katılımcılara Yörük Ali Efe'yi anlattı.

29.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:44ADÜ'de Dr. Özkurt Yörük Ali Efe'yi anlattı
Adnan Menderes Üniversitesi'nin himayesinde Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Kulübü iş birliği ile düzenlenen Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu'nun açılış konferansını gerçekleştiren Dr. Fatih Özkurt, katılımcılara Yörük Ali Efe'yi anlattı.

Açılış konferansını gerçekleştiren Dr. Fatih Özkurt "Milli Mücadele ve Yörük Ali Efe" adlı sunumunda 'Yörük Ali Efe'nin Hayatı', 'Milli Mücadele Döneminde Yörük Ali Efe', 'Milli Mücadele Sonrası Yörük Ali Efe'nin Hayatı' konu başlıklarında bilgiler verdi.

Milli Mücadele Yörük Ali Efe Gibi Gizli Kahramanlar Sayesinde Kazanılmıştır

Dr. Fatih Özkurt, Aydın ve ilçelerinin siyasi haritasını görsellerle paylaşarak, Malgaç Baskını'nın Kurtuluş Savaşı sırasındaki önemine değindiği konuşmasında, milli mücadelenin Yörük Ali Efe gibi gizli kahramanlar sayesinde kazanıldığını ifade etti. Özkurt, "Yörük Ali Efe'yi ve milli mücadele kahramanlarımızı anarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde eğilmek istiyorum." sözleri ile konuşmasına son verdi. - AYDIN

Yörük Ali Efe, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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