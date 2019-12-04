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ADÜ'de 'Engel Değildir Farklılıklarımız' etkinliği gerçekleşti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Topluluğu tarafından düzenlenen 'Engel Değildir Farklılıklarımız' adlı program, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

04.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24ADÜ'de 'Engel Değildir Farklılıklarımız' etkinliği gerçekleşti
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Topluluğu tarafından düzenlenen 'Engel Değildir Farklılıklarımız' adlı program, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) bulunan özel gereksinimli bireylerle erişilebilirliği sağlamak adına işaret dili çevirmeni Seda Canbulan'ın tercümanlık yaptığı programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Altınokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, dernek çalışanları ve öğrenciler katıldı.

İşaret Dili Eğitmeni Tuğba Erbektaş eşliğinde Engelsiz Yaşam üyelerinin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumasının ardından Engelsiz Yaşam Topluluğu Başkanı Şule Öztürk, "Topluluğumuzun amacı okulumuzda bulunan özel gereksinimli bireyler için hem fiziksel hem de eğitsel alanda erişilebilirliği sağlamak ve etkileşimde bulunmalarına destek olmaktır. Üniversite ve dışında özel gereksinimli bireylere karşı önyargıların kırılmasında, toplumsal duyarlılığın arttırılmasında topluluk olarak üzerimize düşenleri yerine getirmek bizim temel görevimiz" sözleri ile topluluğun amacını aktararak, yaptıkları çalışmaları dinleyicilerle paylaştı.

Engelsiz Yaşam Topluluğu Dr. Öğretim Üyesi Gamze Alak programda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, "Engelsiz Yaşam Topluluğu olarak var olan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözümler getirmek gibi bir amacımız var bizim. Karşımıza çıkan ilk sorun ise özel gereksinimli bireylere karşı yapılan ayrımcılık" sözlerinin ardından özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

Engelleri aşan özel gereksinimli bireylerin yaşam öykülerini içeren videonun izlenmesinin ardından otizm tanılı Müzisyen Caner Serin'in gerçekleştirdiği piyano ve gitar dinletisiyle salonda keyifli anlar yaşandı. Engelli bireylerin oluşturduğu TEKSAM tiyatro grubu, tek perdelik tiyatro gösterisi ile özel gereksinimli bireylerin iş bulurken yaşamış oldukları sorunları trajikomik bir oyunla sahneledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli farkındalığına 'Mor Işık Yak' kampanyası kapsamında, bir dizi etkinlik gerçekleşen programda, Altınokta Körler Derneği Üyesi Özgür Olçay'ın ahşap yakma sanatı sergisi katılımcılara sunuldu.

Engelsiz Yaşam Topluluğu üyelerinin sosyal farkındalık oluşturmak adına çeşitli sloganlarla sahneye çıktığı program, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Dünya Engelliler Günü, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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