ADÜ'de "Ezanın özgürlüğe kavuştuğu gün" programı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, milletin Arapça ezan yasağını asla kabul etmediğini söyledi.

16.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:23
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, milletin Arapça ezan yasağını asla kabul etmediğini söyledi.
Türkiye'de Arapça ezanın serbest bırakılmasının yıl dönümü dolayısıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin video paylaşım sitesi Youtube ile ADÜTV'de, "Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün" programı düzenlendi.
Programa katılan Prof. Dr. Zakir Avşar, Adnan Menderes'in başbakan olduğundaki ilk icraatlarından birinin, yasağı kaldırmak olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Avşar, Adnan Menderes'in adını taşıyan üniversitenin, böyle bir konunun ele alınacağı en iyi platform olduğunu ifade ederek "Millet, Arapça ezan yasağını asla kabul etmemiştir. Ülkelerin demokratikleşme süreçlerinde düşünce, ifade, din ve ibadet özgürlüğü çok önemlidir. Bu bakımdan da Menderes hareketi, Demokrat Parti hareketi bir özgürlük ve demokrasi hareketiydi toplum ve millet için. Bunu da milletin hassas olduğu simge bir konu üzerinden göstermişlerdir. Türkiye, bugünlere böyle büyük mücadelelerle gelmiştir. İnsanlarımızın özgürlüklerini her halükarda savunuyor olmaları, ifade etmeleri, otoritelere rağmen vurgulamaları çok önemlidir. Bunu gerçekleşmiştir Adnan Menderes." değerlendirmesinde bulundu.
Programın moderatörlüğünü yapan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise "Ezanın Türkçe okutulması bir dil meselesi gibi anlatılmış ancak kökende din meselesi olarak bilinen bir durumdur. Menderes'in adını taşıyan bir üniversiteyiz. Bunu anlatmakta, bize büyük sorumluluk düşüyor. " diye konuştu.
Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'nun da konuşmacı olarak yer aldığı programda, Kur'an-ı Kerim ve ezan okundu. ADÜ’de ’Ezanın özgürlüğe kavuştuğu gün’ programı

Kaynak: AA

Etiketler: Hacı Bayram, Zakir Avşar, Güncel, Haber

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