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ADÜ'de 'Gençlerimizin İnovasyon ve Girişimciliğe İlk Adımları' etkinliği düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Gençlerimizin İnovasyon ve Girişimciliğe İlk Adımları' etkinliği gerçekleşti.

01.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:17 ADÜ'de 'Gençlerimizin İnovasyon ve Girişimciliğe İlk Adımları' etkinliği düzenlendi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Gençlerimizin İnovasyon ve Girişimciliğe İlk Adımları' etkinliği gerçekleşti.

Proje yönetimi dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül tarafından organize edilen etkinlikte, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger tarafından bilgilendirme yapıldı. Dülger, Aydın'da marka olması gereken ürünler, neden marka yaratmalıyız, gençler neler yapabilir, gençlere yönelik olarak nasıl desteklemeler verildiği ve ne tür eğitimler almaları gerektiği konularında bilgi verdi.

Köşk Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül'ün, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'e, Teşekkür Belgesi vermesinin ardından etkinlik sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Köşk, Güncel

Kaynak: İHA

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