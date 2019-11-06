ADÜ'de Patent Farkındalık Eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve ADÜ Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile 'Temel Patent Eğitimi ve Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Teknokent Firmalarının Buluşları' kapsamında düzenlenen 'Patent Farkındalık Eğitimi' AİSYEM Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.



Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, ADÜ Teknokent AŞ Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Kuantum Patent Uzmanlarından Orhan Veli Çimen ve Barış Kurt, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, düzenlenen etkinliğin ADÜ için önemli bir farkındalık eğitimi olduğuna dikkat çekerek; ADÜ'de fikirlerin ticarileşmesi, ekonomik fayda yaratması açısından değerli olduğuna değindi. Akyol, Bu tür eğitimlerin sık sık yapılması ve buluş sahibi hocaların bölgeye değer katacak çalışmalarının gün yüzüne çıkması için her zaman destek sağlayacaklarını belirtti.



Kuantum Patent Uzmanları Orhan Veli Çimen ve Barış Kurt sunumlarını; marka, patent, fikri sınai, mülkiyet hakları ve telif hakları konu başlıklarında gerçekleştirdi. Orhan Veli Çimen 6769 sayılı fikri sınai kanununda yapılan değişikliklerden bahsederek artık akademisyen buluşlarının kanunda yer aldığını ifade etti. İncelemesiz patentin kaldırıldığını aktaran Çimen, böylece çalışanların ne kadar, ne şekilde ödüllendirileceği vb. konularda kafa karıştırıcı noktaların da ortadan kalktığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA