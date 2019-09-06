ADÜ'de sınav heyecanı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim başvurusu yapan adayların için giriş sınavları başladı.



İki hafta boyunca online sistemle ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularını yapan öğrenciler tezli ve tezsiz eğitim seçeneklerinden birini tercih edenlerin giriş sınavları ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi okul sıraların da devam ederken; öğrenci velileri okul bahçesinde heyecanla sınavın bitmesini bekledi.



Sınavların ardından yapılacak mülakatlar neticesin de kazanan öğrencilere kesin kayıt olma imkanı tanınacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA