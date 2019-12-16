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ADÜ dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer aldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsüne bağlı URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi açıklandı.

16.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:11ADÜ dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer aldı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsüne bağlı URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi açıklandı. 'den 82 üniversitenin yer aldığı sıralamada, ADÜ bin 934'üncü sıradan listeye girdi.

Makale, atıf, bilimsel doküman puanı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısı içindeki yüzdesi göz önüne alınarak devlet ve vakıf üniversitelerinin sıralandığı listede, 148.19 puana ulaşan ADÜ, 2 bin 500 üniversitenin arasında, bin 934'üncü sırada yer aldı.

Türkiye; Çin, ABD, Japonya, Hindistan ve İngiltere'nin ardından 2 bin 500 üniversite içinde, en fazla üniversitesi bulunan altıncı ülke olurken, Türkiye'nin bu derece ile geride bıraktığı ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtayla, Güney Kore, Brezilya, İspanya, Kanada ve Polonya gibi ülkeler bulunuyor. - AYDIN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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