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ADÜ, Güzel Sanatlar Özel Yetenek Sınavı yoğun ilgi gördü

Adnan menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavları, Atatürk Kongre Merkezi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Ek Binasında yapılan sınavlarla başladı.

27.08.2019 11:38 ADÜ, Güzel Sanatlar Özel Yetenek Sınavı yoğun ilgi gördü
Adnan menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavları, Atatürk Kongre Merkezi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Ek Binasında yapılan sınavlarla başladı. Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına toplam 585 öğrencinin başvurduğu sınavlar devam ediyor.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz, bu yıl oldukça kalabalık bir sınav dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği bölümlerine girmek isteyen öğrenciler başvurularını yaparak sınav için üniversitemize geldiler. Bu yıl müzik eğitimi için 290 aday, Resim-İş Öğretmenliği bölümü için ise 295 aday, öğrencimiz olabilmek için başvurdu" diyerek başvurunun geçen yıllara göre yoğun olduğunu belirtti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz, geleceğin öğretmenleri ve sanatçıları olma yolunda yeteneklerini iyi bir eğitimle birleştirmek isteyen gençleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne davet ederek; "Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde bu kadar istekli ve yetenekli adayları görmek gurur verici. Sınava giren tüm adaylara başarılar diliyorum, özel yetenek sınavlarının sonuçlarını resmi web adresimizden takip edebilirler" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA

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