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ADÜ Hastanesi Korona virüse karşı tedbirlerini sürdürüyor

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, Çin'de ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyayı etkisi altına alarak Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen Korona virüse (Covid-19) karşı aldığı tedbirleri sürdürüyor.

27.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:32
ADÜ Hastanesi Korona virüse karşı tedbirlerini sürdürüyor
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, Çin'de ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyayı etkisi altına alarak Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen Korona virüse (Covid-19) karşı aldığı tedbirleri sürdürüyor.

ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü korona virüsüne karşı alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü, "Mesai saatinden önce Hastanemizin giriş kapılarındaki yerlerini alan triaj ekipleri, kendilerini taramadan geçirerek işe başlıyor. Triaj ekibi, sorumlu hekim nezaretinde hemşirelerden oluşuyor. Binlerce can kaybına neden olan korona virüse karşı alınan tedbirler hastanemiz personeline de uygulanıyor. Ben de dahil olmak üzere tüm personelin ateş ölçümü ve korana virüsü belirtileri taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek Hastaneye alınıyor. Hastanemizde pandemi kliniği oluşturduk fakat şu ana kadar her hangi bir vakaya rastlamadık. Hastanemizin girişlerinde bulunan triaj alanında hastalarımızın ve personelimizin ateş ölçümleri yapılarak öksürük, nefes darlığı, yurtdışı seyahatinden dönen, yakını yurtdışı seyahatinden dönen, umreden dönen, korana virüsü teşhisi konulmuş birileriyle teması olan vb. kişileri kültür örnekleri almak ve tedavi etmek amacıyla güvenlik görevlilerimiz nezaretinde pandemi kliniğimize götürüyoruz. Şu ana kadar her hangi bir vakaya rastlamadık. Sadece Hastanemiz, İlimiz ya da Ülkemiz değil tüm dünya çok ciddi bir durumla karşı karşıyadır. Tüm vatandaşlarımız Bakanlığımızın açıkladığı kurallara uysun. Hastanemizde her türlü olasılığa karşı tedbirlerimizi aldık. Bu kritik süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

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