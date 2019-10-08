Haberler » Güncel » ADÜ Hemşirelik Fakültesi'ne sözel bildiri ödülü

ADÜ Hemşirelik Fakültesi'ne sözel bildiri ödülü

Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi'nde en iyi üçüncü sözle bildiri ödülünü almaya hak kazandı.

08.10.2019 14:09ADÜ Hemşirelik Fakültesi'ne sözel bildiri ödülü
Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi'nde en iyi üçüncü sözle bildiri ödülünü almaya hak kazandı.

ADÜ Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim üyesi Rahşan Çam, Araştırma Görevlisi Büşra Şahin ve Hemşirelik Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencilerinden Tuğçe Bilge Yıldırım, Çeşme Ilıca Oteli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, 3. Uluslararası ve 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi'nde, en iyi üçüncü sözel bildiri ödülünü almaya hak kazandı.

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen kongrede, 'Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastaların Ayak Bakım Konusunda Bilgi, Davranış ve Öz Etkililiklerinin İncelenmesi' konulu sözel bildiri ile en iyi üçüncü sözel bildiri ödülüne layık görüldü. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:59 Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
19:57 Otomobil sulama kanalına düştü
19:56 Teröristbaşı Salih Müslim'den küstah sözler: Operasyon olursa bütün gücümüzle direneceğiz
19:54 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanından satışlarla ilgili açıklama
19:52 Burdur'da eşini öldüren Afganistan uyruklu kocaya dava
19:52 Başkentte silahlı yaralama
19:52 Antalya'da AFAD Koordinasyon Toplantısı yapıldı