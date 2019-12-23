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ADÜ İletişim Fakültesi bünyesinde 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Reklam ve PR Atölyesi tarafından düzenlenen Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey'in 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' ADÜ Park'ta bulunan İletişim Fakültesi Uygulama Merkezi'nde açıldı.

23.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:32 ADÜ İletişim Fakültesi bünyesinde 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' düzenlendi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Reklam ve PR Atölyesi tarafından düzenlenen Dr. Öğr. Üyesi Zehra 'in 'Reklam Ustaları Portreler Sergisi' ADÜ Park'ta bulunan İletişim Fakültesi Uygulama Merkezi'nde açıldı.

Sergi açılışına Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey ve İlancılık Reklam Ajansı Eş Başkanı Ender Merter'in yanı sıra İletişim Fakültesi Dekanı Halim Esen, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri de katıldı.

Sergi açılışında konuşan Ender Merter, "Burada göreceğimiz portreler basit portreler gibi görünse de çok değerli portrelerdir. Portrelerdekiler, yüz-yüz elli yıllık reklam ajansı kurucularıdır. Reklamcılık sektörünün gelişmesinde büyük önem sahibi olan isimlerin portreleridir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasından sonra katılımcılarla beraber sergi gezilirken Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey konukları portreler hakkında bilgilendirdi. Sergi sonunda konuklara plaketleri takdim edildi. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Gökhan Dolapçı tarafından kısa bir gitar dinletisiyle etkinlik son buldu. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Atabey, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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