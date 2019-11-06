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ADÜ'lü öğrencilere 'Çocuk ve Yetişkin Temel Yaşam Desteği' eğitimi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencilerine, Söke Ticaret Odası'nda 'Çocuk ve Yetişkin Temel Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

06.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:11ADÜ'lü öğrencilere 'Çocuk ve Yetişkin Temel Yaşam Desteği' eğitimi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencilerine, Söke Ticaret Odası'nda 'Çocuk ve Yetişkin Temel Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Eğitmeni Paramedik Erdal Tek,dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek (CPR) için uygulanan yöntemler ile acil müdahalede kullanılan cihazların işlevlerine ve kullanımına, dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi. Erdal Tek, spontan olarak devam eden dolaşım ve solunumun çeşitli nedenlerle ani olarak durması olarak tanımlanan kardiakarrest durumunda; gerekli müdahalelerin doğru, etkin ve zamanında yapılamamasından kaynaklı hastane dışı sağ kalım oranlarının düşük olduğunu belirtti.

Paramedik Erdal Tek,sağ kalım zincirinin önemini vurgularken olay anında ulaşabilecek bir Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) kullanılmasının hücrelerin canlılığının sürdürülmesinde etkin olduğunuifadeetti. Ayrıca eğitimde;yabancı cisimlerle solunum yolları tıkanmış olan hastayı tanıyıp yabancı cismi çıkarmak için gerekli işlemleri uygulamaya yönelik adımlar öğretildi.

Eğitim sonunda, verilen vaka örnekleri ve senaryolar eşliğinde yapılan eğitimin, öğrencilerin bilgilerinin kalıcı olmasında ve motivasyonlarının arttırılmasında etkili olduğu görüldü.

Uygulamalı eğitim etkinliği, Ameliyathane Hizmetleri Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nazan Öztürkve Gökçe Sibel Turan'ın; Paramedik Erdal Tek'e, yaz stajında göstermiş oldukları üstün çabalarından dolayı takdir edilen program öğrencilerine ve etkinliğine destek veren Söke Ticaret Odası yetkililerine teşekkür belgelerini vermesi ile sona erdi. - AYDIN

Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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