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ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor

Aydın Adnan Menderes (ADÜ) Meslek Yüksekokulları, kan bağışının önemine yönelik yürüttükleri çalışmalar ile dikkat çekiyor.

17.10.2019 09:09ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor
Aydın Adnan Menderes (ADÜ) Meslek Yüksekokulları, kan bağışının önemine yönelik yürüttükleri çalışmalar ile dikkat çekiyor. Aydın Türk Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla ADÜ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (MYO), Davutlar MYO ve Karacasu MYO'da kan bağışı gerçekleşti.

'Bağışlanan Her Kan Kurtulan Üç Can' sloganıyla düzenlenen kan bağışı öncesi Germencik Yamantürk MYO'da, Aydın Türk Kızılay Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Halit Kılıçgediği tarafından, 'Güvenli Kan Temini' semineri düzenlendi.

Kan bağışları, yüksekokulların öğrencileri, akademik ve idari personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. - AYDIN

Adnan Menderes, Aydın Türk, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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