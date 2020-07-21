ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'da online mezuniyet töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2019-2020 eğitim yılı mezuniyet töreni online olarak gerçekleşti.

Online tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, akademik personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, konuşmasında, yeni mezunların pandemi sürecinde yaşadıkları tecrübeler sayesinde topluma ciddi katkı sağlayacaklarını düşündüğünü belirterek, mezunlara sağlık ordusunun yeni gücü olarak meslek yaşamlarında başarıları diledi.

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı bireyler olarak eğitim aldıklarını belirttiği konuşmasında, "Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı Programlarında, standartlarını üst düzeyde rekabete temellendirmiş, insan sağlığını etkileyen biyolojik, toplumsal, ruhsal alanlarda projeler üreterek bilime ve toplumsal gelişmeye ivme kazandırmayı amaçlayan bir misyon hedefi ile yetiştirildiniz. Vatanımıza, milletimize ve hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi

Yüksekokul bünyesinde dereceye giren öğrencilerin açıklanmasının ardından okul birincisi Sağlık Teknikeri Alper Katgı konuşmasını gerçekleştirdi. Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Aslı Çayan ile birlikte tüm mezun öğrenciler 'Meslek Yemini' etti. Tören, mezun öğrencilerin fotoğraflarından oluşan video gösterimi ile sona erdi. - AYDIN