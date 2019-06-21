ADÜ'nün Tarım ve Orman Bakanlı ile düzenlediği kongre başladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin himayelerinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen "Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi" açılışı Ankara'da gerçekleşti.



Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcı Metin Türker, Tarım Eğitim Daire Başkanı İsa Sertkaya, Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nurhan Keskin, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu katıldı.



Ziraat Alanındaki En Güncel Bilgiler Uluslararası Kongrede Paylaşıldı



Kongrede Polonya, Almanya, İran, Macaristan, Özbekistan, Pakistan, Azerbaycan, Irak, Çek Cumhuriyeti ve Kamerun gibi ülkelerden ve 85 farklı üniversitenin yanı sıra kamu kuruluşlarından alanlarında uzman bilim insanlarının yer aldığı toplam 350 katılımcı; 213 sözlü bildiri, 35 poster bildiri sunarken, 5 çağrılı konuşmacı da bilgilerini aktaracak.



Kongrenin açılış töreninde Düzenleme Kurulu Başkanı Nurhan Keskin, kongre ile ilgili genel bilgiler aktarırken Tarım Eğitim Daire Başkanı İsa Sertkaya çiftçilerin eğitimi, tarımsal eğitim konuları; Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ise bu zamana kadar yapılan reformlar ve Eylül 2019'da yapılacak olan Tarım Şurası ile ilgili bilgiler verdi.



"Ziraat Fakültemiz aracılığıyla bölge insanına hizmet için çalışıyoruz"



Konuşmasında tarımın dünyada stratejik bir ürün olduğu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bitkisel besin kaynaklarının yetiştirilmesi, iyileştirilmesi için modern sürdürülebilir ve bilinçli uygulamalar yapılmasını vurguladı. Aldemir, "Aydın ili bereketli topraklarıyla çok kıymetli bir coğrafya. Tarım, bu bölgede ağırlıklı bir sektör olduğundan Üniversitemiz bünyesinde bulunan Ziraat Fakültemiz aracılığıyla Aydın ve bölge insanına hizmet için verimliliğin arttırılması adına her türlü desteği vermekteyiz. Üniversite olarak elde ettiğimiz bilgilerin tarımla ilgili kesimlerde paylaşılmasının çok değerli ve önemli olduğunu biliyoruz. Ziraat alanındaki güncel durumun ve yeni bilimsel yaklaşımların paylaşılması amacıyla tüm paydaşların bir araya geldiği kongrenin öneminin farkındalığı ile tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum" dedi.



Üç gün boyunca güncel bilgilerin ve bildirilerin paylaşılacağı kongre, 23 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. - AYDIN

Kaynak: İHA