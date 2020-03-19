Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ADÜ Öğretim Elemanı Dingin'in kitapları yayımlandı - Güncel

ADÜ Öğretim Elemanı Dingin'in kitapları yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingin'in editörlüğünü üstlendiği "Sosyal Medya Eleştirel Bakış" ve "Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya" kitapları yayınlandı.

19.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:06
ADÜ Öğretim Elemanı Dingin'in kitapları yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingin'in editörlüğünü üstlendiği "Sosyal Medya Eleştirel Bakış" ve "Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya" kitapları yayınlandı.


Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 9 farklı üniversiteden 24 akademisyenin bölüm yazarlığı yaptığı kitaplardan "Sosyal Medya Eleştirel Bakış" kitabında, sosyal medya ile kültür etkileşimi, sosyal medyanın gözetim sorunu, sosyal medya kullanımından kaynaklı yalnızlık, mutsuzluk, adanmışlık, şiddet, nefret söylemi, etik ve insani değerlere bakış açısı farklı yaklaşımlarla tartışılırken; "Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya" kitabında ise gazetecilik, medya, sağlık iletişimi, siyasal iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım, sinema gibi farklı alanlardan sosyal medya çalışmaları ele alınarak sosyal medyanın getirdiği yenilikler, yeni sosyal medya araçları, sosyal medyanın etkileri gibi konular üzerinde duruluyor.


Her iki kitapta farklı disiplinlerden sosyal medyaya yönelik farklı bakış açılarıyla bütünlükçü bir okuma fırsatı sunması öngörülüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis’te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Güncel
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Loading