ADÜ Öğretim Elemanı Dündar'ın kitabı yayımlandı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Derya Gürtaş Dündar'ın 'Avrupa'nın Karanlık Zamanları: İşkence' adlı kitabı, Mart 2020'de yayımlandı.
18.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:09
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Derya Gürtaş Dündar'ın ' Avrupa 'nın Karanlık Zamanları: İşkence' adlı kitabı, Mart 2020'de yayımlandı.
Orta Çağ Avrupa tarihi alanında çalışmalar yapan Öğretim Görevlisi Dr. Derya Gürtaş Dündar'ın internet ortamında da satışa sunulan kitabında; ortaçağ ve erken modern dönemlerde cadılar, heretikler, tapınak şövalyeleri, fahişe, eş cinseller, yahudiler, bilim adamları vb. gibi bir çok toplumsal gurubun kilise eliyle oluşturulan engizisyon tarafından uğradığı işkencelerin, nedenleri ve sonuçları ekonomik, sosyal, hukuki, mali ve sosyolojik süreçleriyle değerlendirilirken, bu süreçte kullanılan işkence aletleri ve işkence teknikleri hakkında da detaya inen bilgiler yer alıyor. Kitabın, tarih alanındaki çalışmalara önemli katkılar sunması amaçlanıyor.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elamanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN
Orta Çağ Avrupa tarihi alanında çalışmalar yapan Öğretim Görevlisi Dr. Derya Gürtaş Dündar'ın internet ortamında da satışa sunulan kitabında; ortaçağ ve erken modern dönemlerde cadılar, heretikler, tapınak şövalyeleri, fahişe, eş cinseller, yahudiler, bilim adamları vb. gibi bir çok toplumsal gurubun kilise eliyle oluşturulan engizisyon tarafından uğradığı işkencelerin, nedenleri ve sonuçları ekonomik, sosyal, hukuki, mali ve sosyolojik süreçleriyle değerlendirilirken, bu süreçte kullanılan işkence aletleri ve işkence teknikleri hakkında da detaya inen bilgiler yer alıyor. Kitabın, tarih alanındaki çalışmalara önemli katkılar sunması amaçlanıyor.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elamanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Adnan Menderes Üniversitesi, Avrupa, Aydın, Güncel
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