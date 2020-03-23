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ADÜ Öğretim Elemanı Erdan'ın kitabı yayınlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan'ın "Tisna, İlk Araştırmalar ve Gözlemler" adlı kitabı yayınlandı.

23.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:06
ADÜ Öğretim Elemanı Erdan'ın kitabı yayınlandı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan'ın "Tisna, İlk Araştırmalar ve Gözlemler" adlı kitabı yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan'ın, Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle Ege Yayınları'ndan İstanbul'da basılan kitabında, Tisna Antik Kenti ile ilgili 2018 yılından itibaren devam eden iki yıllık yüzey araştırmaları, çalışmaları ve buluntuların toplu olarak değerlendiriliyor.

Erdan, "Çalışmada Tisna'nın konumu ve coğrafi özellikleri, araştırma tarihçesi, bölgenin arkeolojik geçmişi ile yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirildi. Bu kapsamda yüzey araştırmalarının sunduğu ilk sonuçlar, mimarisi, ölü gömme gelenekleri ve kutsal alanlarla birlikte ele alındı. Bunun yanında; Tisna Antik Kentinde tarımsal faaliyetlerle ilgili bulgular saptandı. Çalışmanın son bölümünde ise buluntular başlığı altında pişmiş toprak eserler, metal eserler ve diğer buluntular sunuldu. Çalışmanın en önemli verilerinden biri de sonucunda yer alan detaylı resim, çizim ve haritalarla birlikte sunulan katalog bölümüdür. Gelecek yıllarda yapılacak araştırma ve kazılarla birlikte Tisna Antik Kentinin bölge arkeolojisi için çok önemli bulgu ve sonuçlar sunacağı düşünülüyor" sözleri ile eser hakkında bilgi verdi.

İzmir ilinin Aliağa ilçesindeki Tisna Antik Kenti ve yakın çevresi yüzey araştırmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ve ADÜ ile Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle 2018 yılından itibaren devam ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan başkanlığında, bir bilim ekibiyle yürütülen arkeolojik yüzey araştırmaları daha önce literatürde az da olsa bilinen ancak yeri saptanamayan Tisna Antik Kentiyle ilgili arkeolojik verilere ulaşılmasını sağlıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adnan Menderes Üniversitesi, Aliağa, Güncel

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