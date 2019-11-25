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ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi'nden ödülle döndü.

25.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:25ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi'nden ödülle döndü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları Arş.Gör. Rüveyda Yüksel, Prof.Dr.Hülya Arslantaş, Dr.Öğr. Üyesi Mehtap , Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Seher İnalkaç ve Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.İ. Ferhan Dereboy'un çalışması, 22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi'nden ödülle döndü.

Kocaeli'nde düzenlenen kongrede, öğretim elemanları, "Ruh Sağlığı İyileşme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması"ile Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Prof. Dr.Ekrem Pakdemirli Bilim Teşvik Ödülü kapsamında sözel bildiri ikincilik ödülü kazandılar.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Kızılkaya, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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