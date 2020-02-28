Haberler » Güncel » ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı'da seminer verdi - Haber

ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı'da seminer verdi

Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi M. Nimet Çavuş, 24 Şubat 2020 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, 'YDS ve YÖKDİL Kolay Soru Çözme Teknikleri Semineri' verdi.

28.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:42ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı'da seminer verdi
Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi M. Nimet Çavuş, 24 Şubat 2020 tarihinde İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, 'YDS ve YÖKDİL Kolay Soru Çözme Teknikleri Semineri' verdi.

Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminer, Didim MYO ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliğiyle Ağrı İbrahim Çeçen Vakfı tarafından düzenlendi.

Seminerde Öğr. Gör. Çavuş, dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak düzenlenen sınavlar için genel tekrar yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - AYDIN

Didim, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:57  UEFA Avrupa Ligi son 32 turu toplu sonuçlar ve turu geçen takımlar! UEFA kura çekimi ne zaman? Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?
08:18  28 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
01:01  Yaşar Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Yaşar Kemal hayatı ve biyografisi!
01:00  İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 28 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
28.02.2020 09:02:26