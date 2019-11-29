Haberler » Güncel » ADÜ öğretim üyelerinden bilime büyük katkı - Haber

ADÜ öğretim üyelerinden bilime büyük katkı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak ve Merkez Araştırma Laboratuvarında görev yapan Öğretim Görevlisi Dr.

29.11.2019 08:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:01ADÜ öğretim üyelerinden bilime büyük katkı
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hazır, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak ve Merkez Araştırma Laboratuvarında görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Harun Çimen'in de aralarında bulunduğu bir grup bilim insanı, 25 Kasım 2019 tarihinde bakteri genlerinin çalışmasını kontrol altına alan ve kapalı genleri aktif hale getirerek yeni biyomoleküllerin sentezlenmesini sağlayan bir yöntem geliştirdiklerini duyurdular.

Bu buluşun bilim tarihinde önemli bir adım olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Hazır, yaptığı açıklamada bu yöntemle oldukça etkin yeni antimikrobiyal maddelerin keşfedilmeye başlandığını söyledi. Prof. Dr. Hazır, yapılan bu çalışmanın etki faktörü (impactfactor) 12,25 olan ve uluslararası büyük bir saygınlığa sahip Angewandte Chemie International adlı dergi tarafından yayımlanmasının hem araştırma ekibinin hem de ADÜ'nün imajına olumlu katkıda bulunacağını ifade etti.

Akademisyenler, bundan sonraki hedeflerinin dünyanın en saygındergileri olan Nature veya Science'da yayın yapmak olduğunu ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini belirttiler. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (1) (Sarıyer-Rumeli Feneri)
10:46 İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
10:46 Yerli "WATTOZZ T61" ateşli silahlardaki tepmeyi önlüyor (2)
10:41 Suriyeli mülteciler için tasarladılar
10:41 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Ülkemizde 19,8 milyon hektar ormanlık alan tapusuna kavuştu"
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
10:20 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
09:24 Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
29.11.2019 10:47:57