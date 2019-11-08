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ADÜ Öğretim Üyesi Arslan'ın kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan'ın editörlüğünü üstlendiği "Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinler Arası Yaklaşımlar" kitabı, Kasım 2019'da yayınlandı.

08.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:02 ADÜ Öğretim Üyesi Arslan'ın kitabı yayımlandı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan'ın editörlüğünü üstlendiği "Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinler Arası Yaklaşımlar" kitabı, Kasım 2019'da yayınlandı.

İletişimin iç içe geçmiş çok sayıda benzer ve farklı özellikleri barındıran disiplinler arası bir alan olduğunu ifade eden Arslan, bu kitapta medya araştırmaları, kültürler arası iletişim ve sosyal medya çalışmalarını ön plana çıkardıklarını dile getirdi. Ayrıca Arslan, kitapta sekiz ayrı konunun çalışıldığını ve on yazarın yazdığı bölümlerin yer aldığını söyledi. Arslan, "Yazar arkadaşlarımız, medyayı çeşitli yönlerden ele aldıkları çalışmalarla bu kitaba katkı sağladı. Kitap, altı aylık bir çalışmanın ürünüdür. Bilime ve iletişim alanına katkı sağlayacağına inanıyorum. Yazar olarak yer alan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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