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ADÜ Öğretim Üyesi Günenç'in kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Günenç'in, Aralık 2019 tarihinde 'David Hare'in Oyunlarında Post-Truth Söylem' adlı kitabı yayımlandı.

30.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:00 ADÜ Öğretim Üyesi Günenç'in kitabı yayımlandı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Günenç'in, Aralık 2019 tarihinde 'David Hare'in Oyunlarında Post-Truth Söylem' adlı kitabı yayımlandı.

Post truth söylem çerçevesinde İngiliz politik tiyatrosunun en önemli oyun yazarlarından David Hare'in oyunlarına odaklanılan kitapta, akıl yürütme ve sorgulama yerine, duygular, yalan ve propagandalar ile hareket eden bireylerin yaşadığı çağı anlatan David Hare'in oyunları analiz ediliyor. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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