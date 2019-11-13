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ADÜ Öğretim Üyesi Işık'ın kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halkbilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Işık'ın 'Gerçek Aşık Veysel' adlı kitabı yayımlandı.

13.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:04ADÜ Öğretim Üyesi Işık'ın kitabı yayımlandı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halkbilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Işık'ın 'Gerçek Aşık Veysel' adlı kitabı yayımlandı.

Çalışmanın Aşık Veysel'in bilinmeyen ve görmezden gelinen yönlerine ışık tutmakla birlikte Aşık Veysel'in doğru anlaşılmasına kılavuzluk edecek bir eser olduğunu ifade eden Işık, "Aşık Veysel; irfanı dillendiren arif, bilmeye, öğrenmeye ve uygulamaya açık alim, çalışmaya, üretmeye ve paylaşmayı hedefleyen bir yurttaştır." sözleri ile Aşık Veysel'in kişisel özellikleri hakkında bilgi verdi.

Çalışmanın Aşık Veysel'i yaşadığı kültürel ortam bağlamında değerlendirmeye ve onun anlam dünyasını anlamaya çalışanlar için bir kaynak kitap olma iddiasında olduğunu belirten Doç. Dr. Caner Işık, "Kitapta Aşık Veysel'in hayatı ve yetiştiği çevre, tarihsel süreç göz önüne alınarak detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Daha sonra düşünce dünyasının şekillenmesini sağlayan kültürel ortamlar analiz edilip bu ortamların Aşık Veysel'in anlam dünyasındaki izleri ortaya konmuştur. Ek çalışmalar ile de Aşık Veysel çalışmak isteyen birinin ihtiyaç duyacağı materyaller tek bir kitap altında toplanmıştır. Şiirleri internet ortamında yayınlanmış, Aşık Veysel'in anlam dünyasına bağlı kalınarak özel Aşık Veysel sözlüğü oluşturulmuş, bu zamana kadar yapılan çalışmaların geniş bir bibliyografyası ortaya konulmuştur" sözleri ile kitap içeriği hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aşık Veysel Şatıroğlu, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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