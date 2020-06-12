ADÜ Rektörü Aldemir, doktorun tartıştığı hasta yakınıyla görüştü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanelerinde doktorla tartışma yaşayan hasta yakınını arayarak üzüntülerini bildirdi.

12.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:38
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanelerinde doktorla tartışma yaşayan hasta yakınını arayarak üzüntülerini bildirdi.
Prof. Dr. Aldemir, görüntülü görüştüğü hasta yakınına, olaydan basın yoluyla haberdar olduğunu ifade etti.
Büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Aldemir, şöyle dedi:
"Hiç hoş olmayan görüntülere şahit olduk. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz. Birkaç gün içerisinde bir ambulans gönderip teyzemizi alıp buraya getireceğiz ve bu konuda bizzat kendim ilgileneceğim Annemle nasıl ilgileniyorsam teyzemle de o şekilde ilgileneceğim. İçiniz rahat olsun."
Olay
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, bir doktor, muayene ettiği yaşlı bir kadın hastasının sorusuna sinirlenerek karşılık vermişti.
Doktora bir hasta yakını kadın tepki göstermiş, ikili arasında sözlü tartışma yaşanmıştı.
Doktorun, hasta yakınına bağırdığı ve tartışma sırasında küfürlü ifadeler de kullandığı duyulurken, cep telefonu kamerasından çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Tepki toplayan görüntüler üzerine üniversite, doktorla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti. ADÜ Rektörü Aldemir, doktorun tartıştığı hasta yakınıyla görüştü

Kaynak: AA

Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Edirne’ye girişler 14-17 Haziran’da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe’yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Haberler››Güncel››ADÜ Rektörü Aldemir, doktorun tartıştığı hasta yakınıyla görüştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:47: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haber 21:45: Denizli'de yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Haber 21:45: Son Dakika: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 21:43: BM: "Libya'da bir haftada 24 bin kişi yerinden edildi" - Haber 21:43: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi - Haber 21:25: İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu - Haber 21:09: Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı - Haber 18:35: Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı - Haber 14:49: Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi - Ekonomi 14:03: İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak - Ekonomi