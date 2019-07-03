ADÜ Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem'den Rektör Aldemir'e ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde düzenlenen Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda koordinatörlüğünü üstlendiği "En-Kolay" uygulamasının üçüncülükle ödüllendirilmesi üzerine ADÜ Teknokent AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.



Doç. Dr. Cemal İyem, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda kazandıkları başarı ile ADÜ'yü temsil etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Doç. Dr. İyem, ulusal çapta düzenlenen bir organizasyondan ödülle dönmenin üniversitenin tanınırlığına katkı sağlarken ADÜ Teknokentinin imajına da olumlu katkı sağladığını ifade etti.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, başarılarından dolayı İyem'i tebrik ederek, ulusal ve uluslararası alandan gerçekleşen organizasyonlarda Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden ADÜ ailesi bireylerine kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Bu tür organizasyonlara akademisyen ve öğrencilerimizin katılımını önemsediklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel çalışma ve projelerin bu şekilde güçleneceğini, bu güç ile de milletine fayda sağlayan gençler yetiştirme hedefinde olduklarını vurguladı.



Ödül kapsamında verilen Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrencilerin el emekleri ile yaptıkları "Uzay Yolu" isimli tabloyu ADÜ Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA