Haberler » Güncel » ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha - Haber

ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir' in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü, Genel Müdürlüğünü Doç. Dr. Cemal İyem' in yaptığı ADÜ Teknokent başarılarına devam ediyor.

06.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:43 ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Aldemir' in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü, Genel Müdürlüğünü Doç. Dr. Cemal İyem' in yaptığı ADÜ Teknokent başarılarına devam ediyor.

TÜBİTAK'ın girişimcilere 200 bin TL hibe desteği sağladığı BİGG programı kapsamında Ankara'da gerçekleşen son aşamada ADÜ Teknokent girişimcilerinden Doç. Dr. Emine Gerçek ile Ege Üniversitesi'nden Öğr. Üy. Dr. Nurdan Akçay Didişen'in yaptığı ortak proje, 200 bin TL'lik hibeyi almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1512 BİGG proje çağrısı kapsamında TÜBİTAK'a gönderilen 11 projeden 6 tanesi destek almaya hak kazandı. Daha önce İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nde 2. ön eleme aşaması gerçekleştirilen, 25 girişimci arasından 9 girişimcinin seçildiği TÜBİTAK 1512 BİGG proje çağrısı kapsamındaki bu programda, ADÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gerçek ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Akçay Didişen' in birlikte yaptıkları proje, 200 Bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında, uygulayıcı kuruluş çağrısı Yaşar Üniversitesi ve ADÜ Teknokent bünyesinde Mart 2019 itibarıyla girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirmekte, uygun bulunan iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirerek nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlamaktadır. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30   Bornova'nın Avrupa Birliği Projesi başarıyla tamamlandı - Haber
16:30   Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Haber
16:30   Chp'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
16:30   Kadıköy'de ağaç otomobilin üstüne devrildi - Haber
16:26   Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
6.01.2020 16:39:28