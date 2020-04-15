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ADÜ Ziraat Fakültesi toprak işleme ve ekim hazırlıklarına başladı

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Covid-19 virüsü nedeniyle ileride meydana gelebilecek tarım ürünlerindeki taleplerin karşılanması ve üretimde sıkıntı yaşanmaması adına toprak işleme ve ekim hazırlıklarına başladı.

15.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:03
ADÜ Ziraat Fakültesi toprak işleme ve ekim hazırlıklarına başladı
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Covid-19 virüsü nedeniyle ileride meydana gelebilecek tarım ürünlerindeki taleplerin karşılanması ve üretimde sıkıntı yaşanmaması adına toprak işleme ve ekim hazırlıklarına başladı.

Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz andan itibaren, tarım ürünlerimizin verimini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 arttırarak önemli bir başarıya imza attık. Bu yılda Ziraat Fakültesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra hayvansal ürün olarak, besicilik ve süt ürünleri üretimi yapmanın yanında, bitkisel üretim içinde yaklaşık 1800 dekar bir alanda üretime başladık" dedi.

"Ekili olmayan bir karış toprağımız kalmayacak"

Ekim-dikim işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Gençsoylu, "Şu an üretim olarak Arpa, arpa fiğ ve yoncayı yakın zamanda hasat edeceğiz, yaklaşık 1500 dekarda ise mısır üretimi yapacağız. Amacımız etkili olmayan bir karış toprağımızın kalmaması" sözlerinin ardından köylerden göçün yaşandığı, çalışan nüfusun azaldığı ve uzaklaştığı bir dönemde, ülke ekonomisine katkı yapmanın daha da önemli hale geldiğini ifade etti.

Gün üretme zamanı

Coronavirüs tedbirlerinden dolayı işçilere dönüşümlü olarak izin verildiğini, oluşan iş gücü kaybı nedeniyle kendisinin ve çiftlik müdürünün de toprak işleme ve ekim işlerinde çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, " Gün, üretme zamanı yönetim olarak her zaman eğitim öncelikli olmak üzere, bitkisel ve hayvansal üretime devam edeceğiz. Bu zor günlerde üretiminin sekteye uğramaması için önemli desteği olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ve emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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