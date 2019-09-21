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'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

21.09.2019 14:38'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.




Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Havelsan, ADVENT, Güncel

Kaynak: DHA

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