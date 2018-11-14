Adventure Time Final Yapıyor

Sevilen karakterleri, eğlenceli maceraları ve farklı tarzıyla Cartoon Network klasiklerinden Adventure Time, Benimle Gel isimli final bölümüyle sekiz yıllık hikayesini noktalıyor, merakla beklenen final bölümü 16 Kasım saat 16.00'da Cartoon Network'ün internet sitesi Cartoonnetwork.com.tr üzerinden hayranlarıyla buluşuyor. Finn, Jake, Prenses
Ciklet ve Marceline, büyük final için tüm dostlarını websitesinde bekliyor.
Final zamanı gelse de Adventure Time'ın neşeli ve eğlenceli karakterleri, hayranlarından ayrılmıyor. Cartoon Network websitesinde Adventure Time'ın eğlenceli oyunları, özel bölümleri, klipleri ve daha birçok içeriği 'dijital' dünyada hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Macera Adventure Time'ın ücretsiz Bloons oyunuyla sürüyor
Finn, Jake, Prenses Ciklet ve Marceline başta olmak üzere Adventure Time'ın eğlenceli karakterleri yeni mobil oyunda tekrar bir araya geliyor! Adventure Time'ın eşsiz karakterleri ve balonlar arasında geçen mücadelenin konu alındığı 'Bloons Adventure Time TD' oyununda çocuklar sevdikleri Adventure Time evreninde eğlenceli zaman geçiriyor. Bloons Adventure Time TD, Google
Play ve iOS'tan ücretsiz olarak yüklenebiliyor.
Minecraft macerası Youtube
'da devam ediyor
Jake ve arkadaşlarının Minecraft evreninde çıktıkları fantastik yolculuğu konu alan Adventure Time 'Elmaslar ve Limonlar' özel bölümü Cartoon Network'ün Youtube kanalında hayranlarını bekliyor. Cartoon Network ekranlarının ardından Youtube'da yayınlanan ve kısa sürede 1 milyona yakın izlenen Minecraftlı özel bölüm, Adventure Time hayranlarını aynı adreste bekliyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için "Elmaslar ve Limonlar" özel bölümü Cartoon Network Youtube kanalında final öncesi eğlenceyi ikiye katlıyor.
Youtube,Aydın Doğan Vakfı
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:00