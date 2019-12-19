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ADYÜ'de flüt ve piyano resitali

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından "İki Tını Üç Renk Flüt" adlı flüt ve piyano resitali gerçekleştirildi.

19.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:25 ADYÜ'de flüt ve piyano resitali
Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından "İki Tını Üç Renk Flüt" adlı flüt ve piyano resitali gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Kaya, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Birbirinden güzel eserlerin icra edildiği konsere, Doç. Dr. Barış Toptaş piyanosu ile Dr. Öğr. Üyesi Selin Oyan ise flütüyle renk kattı.

Etkinlikle ilgili konuşan Toptaş, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti.

Toptaş, "Üniversitemizde birbirinden güzel ve faydalı etkinlikler oluyor. Biz de bu etkinliklere müziğimizle renk katmak istedik. Devlet Konservatuvarımız her geçen gün büyüyor, çok kabiliyetli öğrencilere sahibiz. Öğrencilerimizi en donanımlı şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda hem öğrencilerimizin hem de bizim çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bugün sahnede biz vardık. Müziğe gönül veren herkesi Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarına bekliyoruz, bizi dinlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu tarafından Doç. Dr. Barış Toptaş ve Dr. Öğretim Üyesi Selin Oyan'a çiçek ve adlarına dikilmiş fidanın sertifikaları takdim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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