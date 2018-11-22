Adyü'de "Kadın ve Şiddet" Konulu Panel

Adıyaman Üniversitesi
(ADYÜ) Sosyoloji Topluluğu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü etkinlikleri kapsamında "Kadın ve Şiddet" konulu panel düzenlendi.
ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, ADYÜ Vehbi Koç
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele rektör yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.
Moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bekir Kocadaş'ın yaptığı panelde konuşan Dr. Öğr. üyesi Muzaffer Çağlar Kurtdaş, toplumun şiddeti normalleştirdiğine dikkat çekerek, "Şiddet sadece ülkemizin değil dünyadaki birçok ülkenin sorunudur. Sorun şiddeti normalleştirmek ve olağan göstermektir. Toplumun erkeğe yüklediği rol güçlü ve kuralcı iken kadına zayıf, güçsüz ve itaatkardır." ifadelerini kullandı.
Kadına yönelik şiddetin medya boyutuna değinen Dr. Öğretim üyesi Cem Koray Olgun, medyada kadına yönelik şiddet konusunda hatalar yapıldığını belirterek, "İnternet, gazete ve televizyonlardaki haber bültenlerinde şiddetin gösterilmesi olumlu sonuçlara sebep olduğu gibi olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Bunun yanı sıra film ve tv dizilerinde kadına yönelik şiddet gülme efektiyle veriliyor. Haber dili düzeltilmeli. Özellikle sunucu ve spikerlerimiz bu konuda eğitim almış kişiler olmalıdır." dedi.
Konuşmaların ardından panelistler dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.
Adıyaman Üniversitesi
22 Kasım 2018 Perşembe 12:55