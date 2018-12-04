Adyü'de Minik Öğrencilere Sağlık Taraması

Adıyaman Üniversitesi
(ADYÜ) kreşinde eğitim gören öğrencilere uzman hekim tarafından kulak, Burun, Boğaz (KBB) taraması yapıldı.
ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, ADYÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. üyesi Serhat Yaslıkaya, en büyük amaçlarının öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek olduğu söyledi.
Kreş Müdürü Mehmet Süzen de, "Miniklerimizin sağlıklı olması bizleri mutlu etti. Sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla da bu kontrollere devam edeceğiz." dedi.
Adıyaman Üniversitesi
04 Aralık 2018 Salı 14:26