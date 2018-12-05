Adyü'den "Şehrim Adıyaman" Projesi

Adıyaman Üniversitesi
tarafından hazırlanan "Şehrim Adıyaman" Projesi, İpek Yolu
Kalkınma Ajansının "Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazandı.
Adıyaman Üniversitesi'nden (ADYÜ) yapılan açıklamada, projenin kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi anlamında Adıyaman için bir ilk olduğunu ve yapılacak araştırmaların sonuçlarının şehir için kalıcı etkiler bırakacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör
Gönüllü, proje kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunulduğunu kaydetti.
İpek Yolu,Adıyaman Üniversitesi,Adıyaman
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:17