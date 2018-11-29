Adyü Öğrencilerinden Arıtma Tesisine Gezi

29 Kasım 2018 Perşembe 14:07



29 Kasım 2018 Perşembe 14:07

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, ders kapsamında Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisi'ni gezdi.ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin atık su arıtma tesisleri ile ilgili derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamadaki örneklerini görme fırsatı bulabilmeleri amacıyla Adıyaman'da çevre mühendisliği uygulama tesislerinden biri olan Adıyaman Atık Su Arıtma Tesisi'ne teknik gezi düzenledi.Tesis otomasyon odasında öğrencilere, ilk önce tesis hakkında bilgilendirme yapılarak otomasyon sistemi üzerinden arıtım sistemi anlatıldı.Öğrenciler, mezun olduktan sonra çevre mühendisi olarak bu tesislerde çalışmak istediklerini kaydetti.