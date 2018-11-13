Aedaş'ın "Suç Örgütü Operasyonu" Açıklaması

Akdeniz
Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya
'nın Alanya
ilçesinde elektrik saatlerine müdahale ederek haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınanların yanı sıra kaçak kullanım yapanların da ifadelerinin alınmaya başlandığını bildirdi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, AEDAŞ'ın, Alanya ilçesinde kaçak elektrik bağlantısı yapan şebekenin çökertilmesi için operasyonda kolluk kuvvetleri ile birlikte hareket ettiği ve tüm imkanlarını seferber ettiği bildirildi.
Açıklamada "Başsavcılığın talimatı ile yürütülen operasyonda 7 şüpheli, emniyet güçleri tarafından eş zamanlı olarak gözaltına alınarak adalete teslim edilmiştir. Elektrik saatlerine müdahale ederek haksız kazanç elde etmek için "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen çete üyelerinin yanı sıra kaçak kullanım yapan şahısların da ifadeleri alınmaya başlanmıştır." denildi.
Antalya, Burdur
ve Isparta
'da enerji dağıtımını üstlenen AEDAŞ'ın, hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde müşterilerine ulaştırmayı ilke edindiği aktarılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
" Türkiye
'nin enerji kaynaklarının verimli kullanılması, kayıp ve kaçağın önlenebilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme gayretindeyiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kayıp ve kaçakla mücadelede kolluk kuvvetlerimiz ile iş birliği içinde olacağımızı bildirirken, müşterilerimize başta sayaç olmak üzere elektrikle ilgili işlemlerinde yetkisiz ve yasalara aykırı davranan kişilerden uzak durarak can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları, kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyoruz."
Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp kaçak enerji miktarının son 5 yılda yaklaşık 26 milyon lira tutarındaki 72 milyon kWH olduğu tespiti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
, çalışma başlatmıştı.
Çalışmada elektrik sayaçlarına müdahale ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 7 kişi yakalanmıştı.
Akdeniz,Antalya,Alanya