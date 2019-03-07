AEDAŞ'tan 'Enerjinin Yıldızları'nı Yetiştirecek Yüksek Gerilim Laboratuvarı

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan 'Enerjinin Yıldızları' projesi çerçevesinde AEDAŞ'ın Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu 'Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın resmi açılışı 6 Mart Çarşamba günü törenle gerçekleştirildi.

Elektrik dağıtım sektöründe 3 şirket ile hizmet veren Cengiz ve Koloğlu Holding'in sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle hayata geçirdiği 'Enerjinin Yıldızları' projesinde, 'yıldızların' eğitimi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya'da belirlenen 3 meslek lisesinde sektörün ihtiyaç duyduğu Yüksek Gerilim Dalı bölümü açıldı. Ardından bu dalı seçen öğrencilerin uygulamalı eğitimi için AB standartlarında Yüksek Gerilim Laboratuvarları kuruldu. İstanbul Avrupa Yakası ve Sivas'tan sonra, 6 Mart Çarşamba günü Antalya'da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki laboratuvarın resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Mesleki eğitimde özel bir öneme sahip olan Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın açılış töreninde Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu'nun yanı sıra çok sayıda eğitimci ve öğrenci hazır bulundu.

"EKSİKLİĞİNİ HİSSETİĞİMİZ BİR PROJEYE İMZA ATILDI"

Açılışta konuşan Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, "Bugün gurur duyduğumuz bir kamu-özel sektör işbirliği projesinin açılışında olmaktan çok mutluyum. Eğitim alanında eksikliğini hissettiğimiz bir projeye imza atılmış oldu. Çok önem verdiğimiz gençlerimizin istihdamı ve eğitim kalitelerinin artırılması hususunda çok anlamlı olan bu projenin tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyorum. Başta projenin mimarları olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

"ROL MODEL OLACAK BİR PROJE"

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu yaptığı açılış konuşmasında ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında hazırlanan '2023 Eğitim Vizyonu'nun orta ve uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin artmasını ve mesleki eğitime yönelik talebin yükselmesini hedeflediğini dile getirdi. Numanoğlu, "Enerjinin Yıldızları projesi de bizim için bu bağlamda önemsenen ve rol model olabilecek bir proje. Dünyanın en güçlü sektörü enerji. Enerji sektöründe ayakta kalabilmek sadece enerjiyi üretmek ile ilgili değil. Enerjinin güvenli ve kesintisiz dağıtımını sağlamak da son derece önemli.AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın hizmetleri bizler için gurur verici. Bu hizmetin kalitesini sürekli kılmak ve bu alanda nitelikli öğrenciler istihdam etmek amacıyla gerçekleştirilen bu projenin son ayağında da yer almaktan mutluluk duyuyorum ve tüm paydaşlarına şükranlarıma sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu da Yüksek Gerilim Dalı'nda uygulamalı eğitimin büyük önem taşıdığına işaret ederek "Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğumuz Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nda 35 öğrencimiz elektrikle ilgili tüm aşamaları bizzat yaşayarak öğrenecek. Gelecekte meslektaşımız olacak arkadaşlarımıza desteğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Yüksek Gerilim Dalı'nda eğitim alan öğrencilerimize şirketimizde staj imkânı da sunacağız. Bizlerin mesleki tecrübesi ile değerli öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini aynı potada eriten Enerjinin Yıldızları projemizin Türk eğitim sistemine, öğrencilerimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

YÜKSEK GERİLİM DALI'NI 63 ÖĞRENCİ SEÇTİ

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ arasında 27 Haziran 2018'de Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'ne imza atılmasının ardından İstanbul ve Sivas'tan sonra Antalya'daki laboratuvar da açılmış oldu. Avrupa Birliği standartlarına sahip laboratuvarlar 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirilirken İstanbul'da 12, Sivas'ta 16, Antalya'da da 35 olmak üzere 3 ilde Yüksek Gerilim Dalı bölümünde eğitim alan öğrenci sayısı 63'e ulaştı.

Proje ile malzeme fiyatlarının yüksek olması ve sektörden yeterli destek alamadığı için meslek liselerinin elektrik bölümünde tercih edilmeyen 'Yüksek Gerilim Dalı' da yeniden eğitim sistemine kazandırılmış oldu.

İKİ YIL BOYUNCA BURS VERİLECEK

Yüksek Gerilim Dalı'nı tercih eden öğrencilere, laboratuvarlarda elektriğin üretiminden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı olarak öğretilecek. Söz konusu proje sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretirken mezun olan çocuklar da tehlikeli meslekler sınıfında yer alan bu alanda uygulamalı eğitim aldıkları için sektöre ilk adımlarını güvenle atacaklar.

Bu arada başarılı öğrencilere aylık 500 TL burs verilirken BEDAŞ, ÇEDAŞ ve AEDAŞ'ta staj imkânı sunulacak. Aynı zamanda söz konusu dağıtım şirketlerinin yönetici ve çalışanları, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak üzere mentorluk yapacak. Öğrencilerin yüksek gerilim laboratuvarlarında mesleki formasyonun gerektirdiği eğitimi görmesini amaçlayan Enerjinin Yıldızları projesi kapsamında Elektrik Piyasası dersi de müfredat kapsamına alındı.

Kaynak: Bültenler