UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda deplasmanda AEK Atina'yı 2-0 yenen Ajax
, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında, TSİ 20: 55'te oynanan iki karşılaşma sona erdi.AEK Atina - Ajax: 0-2
E Grubu'nda Hollanda
ekibi Ajax, deplasmanda Yunanistan
temsilcisi AEK Atina'yı ikinci yarıda 68 ve 72. dakikalarda Dusan Tadic'in biri penaltıdan iki golüyle 2-0 yendi. AEK Atina'da Marko Livaja, 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Ajax, puanını 11'e çıkararak E Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, son 16 turuna kalmayı garantiledi. 5 maçın sonunda puanla tanışamayan AEK Atina ise grup sonunculuğunu garantileyerek Avrupa
arenasına veda etti.CSKA Moskova - Viktoria Plzen: 1-2
G Grubu mücadelesinde ise Çekya temsilcisi Viktoria Plzen
, ikinci yarıda bulduğu gollerle Rusya
ekibi CSKA Moskova
'yı 2-1 mağlup etti.
CSKA Moskova'nın tek golünü 10. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic kaydederken, Viktoria Plzen ise 56. dakikada Roman Prochazka ve 81. dakikada Lukas Hejda'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Takımının ilk golünü kaydeden Roman Prochazka, 44. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ise golle sonuçlandıramadı.
Grupta ilk iki sıraya çıkma şansı kalmayan 4 puanlı iki takımdan UEFA Avrupa Ligi'ne bilet alacak ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak.
Ajax
28 Kasım 2018 Çarşamba 02:30