AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor

Beşıktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından ilk talip ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla Yunanistan ekibi AEK'nın yakından ilgilendiği belirtildi. Caner'in menajeri ile temasa geçen AEK'in teklifini ilettiği ve cevap beklediği belirtildi.

23 MAÇTA 3 GOL ATTI 10 ASİST YAPTI

Caner'e yıllık 1.2 milyon euro önermeyi planlayan Beşiktaş yönetimi ise henüz harekete geçmedi. Deneyimli oyuncun bu sezon 22 maçta 3 gol attı ve 10 asist yaptı.

(Sabah)