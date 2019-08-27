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AEK'de yeni sportif direktör Ivic oldu

Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından AEK, Sırp Ilija Ivic'i sportif direktörlük görevine getirdi.

27.08.2019 20:58 AEK'de yeni sportif direktör Ivic oldu
Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından AEK, Sırp Ilija Ivic'i sportif direktörlük görevine getirdi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi AEK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 48 yaşındaki Ivic'in sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.
Yunan basını, alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Miguel Cardoso'nun görevine son verildiğini yazarken, kulübün internet sitesinde ise Cardoso hala teknik direktör olarak görünüyor.
Play-off turunun ilk maçında Trabzonspor'a 3-1 yenilen AEK, ligin ilk haftasında da Xanthi'ye 2-1 mağlup oldu. Yunan ekibi, rövanş mücadelesinde perşembe günü bordo-mavili ekibe konuk olacak.

Yunanistan, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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