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AEK hazırlıklarını tamamladı

- AEK hazırlıklarını tamamladıTRABZON - UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-1 yenildiği maçın rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Yunanistan ekibi AEK, hazırlıklarını tamamladı.

28.08.2019 23:02
- AEK hazırlıklarını tamamladı
TRABZON - UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-1 yenildiği maçın rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Yunanistan ekibi AEK, hazırlıklarını tamamladı.
Yunanistan temsilcisi AEK, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, son çalışmasını gerçekleştirdi. İlk maçta takımın başında sahaya çıkan Portekizli teknik adam Miguel Cardoso'nun istifası nedeniyle yardımcı antrenör Nikos Kostenoglou yönetiminde antrenman yaptı.
Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda sarı-siyahlı ekip koşunun ardından pas çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi.
AEK hazırlıklarını tamamladı

Yunanistan, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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