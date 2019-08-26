Haberler» Spor» Haber

AEK, lige mağlubiyetle başladı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki rakibi AEK, Yunanistan Süper Ligi'nde ağırladığı Xanthi'ye 2-1 yenildi.

26.08.2019 00:08 AEK, lige mağlubiyetle başladı
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki rakibi AEK, Yunanistan Süper Ligi'nde ağırladığı Xanthi'ye 2-1 yenildi.
Ligin ilk haftasının kapanış maçında AEK, Xanthi'yi konuk etti.
Xanthi, 67. dakikada William ve 78. dakikada Jean Barrientos'un golleriyle 2-1 galip geldi ve sezona 3 puanla başladı. Nelson Oliveira, 90. dakikada AEK'in tek golünü attı.
Ev sahibi takımda Chico Geraldes, 34. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Trabzonspor, 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçının rövanşında, 29 Ağustos'ta AEK'i ağırlayacak.

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:15   Fatih terim: falcao ile ilgili yarın, öbür gün bir açıklama yaparız
01:13   Aykut Kocaman: "Sabırla oynamak bizim için kazanımdı"
01:13   Fatih Terim: "Falcao'ya ilgili oluyor ya da olmuyor açıklaması yapılır"
01:09   Yücel İldiz: "Antalyaspor gibi zor bir takımı yendiğimiz için tabi ki mutluyuz"
01:09   Yalçık Koşukavak: "Genç oyuncularımın hepsini alnından öpüyorum"
01:07   Fuat Çapa: "Hakemler canımızı yakıyor"
01:05   Aykut kocaman: özgüveni sağlamak adına ciddi bir adım