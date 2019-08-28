AEK, Trabzonspor maçına hazır

UEFA Avrupa
Ligi play-off turunda 3-1 yenildiği maçın rövanşında yarın Trabzonspor
'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi AEK, hazırlıklarını tamamladı.
Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, son çalışmasını gerçekleştirdi.
Sarı-siyahlılar, ilk maçta görev yapan Portekizli teknik adam Miguel Cardoso'nun istifasının ardından takımın başına getirilen teknik sorumlu Nikos Kostenoglou yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı belirtildi.
Trabzonspor-AEK karşılaşması yarın saat 20.30'da başlayacak.