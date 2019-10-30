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AEK, Yunus Özmusul'un sözleşmesini dondurdu!

Yunanistan'ın AEK Takımı, Yunus Özmusul'a milli maçta asker selamı verdiği için para cezası uyguladı ve sözleşmesini 3 aylığına dondurdu.

30.10.2019 20:41AEK, Yunus Özmusul'un sözleşmesini dondurdu!

Yunanistan'ın AEK Hentbol Takımı, Yunus Özmusul'un milli maçta asker selamı verdiği için para cezasına çarptırıldığını ve sözleşmesinin üç aylığına dondurulduğunu açıkladı. AEK Kulübünden yapılan açıklamada, Yunus Özmusul'dan alınacak paranın mültecilerle ilgili harcanacağı kaydedildi.

Yunus Özmusul

DURMUŞ'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Olympiakos Hentbol Takımı ise dün yaptığı açıklamada, oyuncusu Durmuş Ali Tınkır'ın asker selamı verdiği için sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı. A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki son maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup etmiş, milliler maç sonunda asker selamı vermişti.


Spor

YORUMLAR (5)
AMEDSPOR:doğru karar orası kışla değil
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KOYAKSPOR:senin kuyruk ACIN var ne yapak. . . piji piji hahaha. . .
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XX:turk ise asker degilse hain dogar
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1 0
AFŞİNLİ:Mülteci teknekerini batırıp boğılmalarıno seyreden yunan bak hele sen bir futbolcu üzerinden aklınca kendi reklamını yapıyor Benim ülkem 5 milyon mülteciyi besliyor siz almaya korkuyorsunuz hayırdır bu ne utanmaz arlanmaz ikiyüzlü pişkinlik böyle
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MERCAN:Düşman her yerde uzakta aramaya gerek yok
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