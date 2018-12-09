Aeneas Destanı Yeniden Canlanacak

09 Aralık 2018 Pazar 12:05



09 Aralık 2018 Pazar 12:05

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi ile Edremit Belediyesi ve Antandros Derneği'nin ortak yürüttüğü "Antandros ve Aeneas Projesi", Türkiye turizmine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Balıkesir ve Çanakkale'den Roma'ya kadar uzanan "Aeneas Destanı"na konu olmuş güzergahın antik gemilerle geçilmesini de içeren projenin dünya çapında ses getirmesi bekleniyor.Prof. Dr. Polat ve ekibini ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi akademisyenleri Anadolu'nun tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkararak hem ülkemizin tanıtımına, hem de Türk turizmine yönelik önemli kazılara imza atıyorlar. Ben de hocalarımızı yalnız bırakmayarak kazı alanlarına ziyaretler gerçekleştirdim. Zorlu çalışmalarında yanlarında olduğumu ifade ettim. Değerli ekibimiz, Antandros ve Aeneas Projesi ile tarihe ışık tutuyor. Ülke turizmimize önemli girdiler sağlıyorlar. Önümüzdeki yıllarda ülkemize Balıkesir ve Çanakkale'den Roma'ya kadar uzanan bu güzergahın önemli bir turizm merkezi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Yaptığı çalışmalarla Antandros bölgesinde 2 bin 200 yıllık kararnameye ulaşan Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, "Antandros ve Aeneas" Projesi hakkında bilgiler verdi.Antandros ve Aeneas'ın mitolojik hikayesini anlatan Prof. Dr. Gürcan Polat, "Aeneas, M.Ö 1. yüzyılda yaşayan Virgilius isimli bir yazar tarafından kaleme alınan bir destandır. Aeneas Destanı'nda Tanrıların emri doğrultusunda yanmakta olan Troya'dan yeni bir yurt kurmakla görevlendirilen Aeneas, İda Dağı'nı aşarak Antandros'a geliyor. Aeneas ve yanındaki bir grup Troyalı, Antandros'ta gemiler yaptırarak yeni bir Troya kurmak için denize açılıyor. Maceralı bir yolculuk sonunda Roma yakınlarında Lavinium adında bir kent kuruyorlar. Lavinium kenti Roma İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturuyor. Bugünkü Roma Futbol Takımı'nın tasvirinde kurdun altından süt içen iki çocuk kullanılmaktadır. Aeneas'ın torunları olan Remus ve Romulus adındaki bu iki çocuk, Roma'nın kurucusu olarak simgeleşmiştir. Bu eser, MÖ 5. Yüzyıla ait bir heykeldir ve heykel bugün İtalya'da Capitol Müzesi'nde sergilenmektedir" dedi."Antik bir yolculuk ile Aeneas'ı yeniden Roma'ya götürmek istiyoruz"Kazı ekibi, Edremit Belediyesi ve Antandros Derneği'nin çabalarıyla oluşturulan projenin önemli bir aşamaya geldiğini belirten Prof. Dr. Polat, "İtalya'da Roma merkezli Aeneas Rotası isimli bir dernek kuruluyor. Edremit Belediyesi bu derneğin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Delos Apollon'undan aldığı kehanet doğrultusunda atalarının geldiği İtalya'ya yelken açan Aeneas, maceralı yolculuğu sonrasında İtalya'da ilk kez Castro'ya ayak basıyor. Anadolu'yu son terk ettiği kent Antandros, İtalya'da ilk ayak bastığı yer Castro bağlamında, ilk önce Altınoluk (bugün Edremit'in bir mahallesidir) ile Castro Belediyeleri 'kardeş belediye' ilan edilmiştir. Bizim proje fikrimiz Aeneas'ı antik bir gemi yaparak yeniden Roma'ya götürmek. Projenin amacı antik deniz yolculuğu içeren deneysel arkeolojiden ziyade Türkiye'yi ve bölgeyi dünyaya tanıtmak ve ülke turizmine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede 2016 yılının Mayıs ayında Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde bir çalıştay düzenledik ve Virgiliusun Aeneas isimli kitabında Roma'ya giderken uğradığı kentlerin belediye başkanları ile görüştük. Tunus, Arnavutluk, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerdeki kentleri kültür yolculuğunun rotası olarak belirledik ve sunduğumuz proje fikri çok beğenildi. Lüksemburg Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsüne bu güzergahın kültür rotası olması için ettiğimiz müracaatta yalnızca beş projeye sunum hakkı tanındı ve bir tanesi de bizim projemiz oldu ve şu an adaylar arasında yer almaktayız. Projemizi daha görsel hale getirmek için dernek aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) fonundan yararlanarak bu yolculuğu dört yılda bir unutulmadan tekrarlamak istiyoruz. Böylece Avrupa ülkelerinde Latince derslerinde okudukları ve bilgi sahibi oldukları Aeneas Destanı'nın geçtiği topraklar konusunda farkındalık oluşturarak Türkiye turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi."Tersane kurarak çalışmalarımıza başlayacağız"Projenin hayata geçirilme aşaması hakkında da bilgiler aktaran Prof. Dr. Polat, şunları söyledi:"Antandros Limanı'nda geçici bir tersane kurarak halkımızın katılımı ile iki tane antik gemi yaparak çalışmalarımıza başlayacağız. Öncelikle kendi halkımızın gönüllü katılımını sağlayarak bu projeyi sahiplenip, içselleştirmesini istiyoruz. Gemi yolculuğu ve antik canlandırmalarla gerçekleştirilecek iki farklı belgeseli dünya televizyonlarına servis ederek bölgeye dikkat çekmek istiyoruz. Bu şekilde cazibe haline gelecek bölgeyi ziyaret eden turistlerin hayal kırıklığına uğramamaları adına da çeşitli yan projeler sürdürülmekte. Troia'dan Antandros'a efsanevi İda (Kaz) Dağı'ndan gelen Aeneas yolunun Balıkesir sınırları içerisindeki bölümü "Aeneas Yolu" olarak hizmete açıldı. Çanakkale bölümündeki yolun da tamamlanmasının ardından özel gruplara antik muhafızlar ve koşullar eşliğinde, Aeneas'ın yolculuğunun kara bölümünü de yaşatmayı hedefliyoruz. İda Dağı'nda gerçekleştirilecek yürüyüş sırasında bölgenin hem doğal güzellikleri hem de yöresel yemekleri tanıtılacak, antik koşullarda geçirilecek gece de antik oyunlarla renklendirilecektir. Antandros ziyaretinin ardından antik gemi ile Körfezde atılacak bir tur, olayı unutulmaz bir deneyime dönüştürecektir.""Castro Belediyesi ve Altınoluk Belediyesi'ni kardeş kent ilan ettik"Aldıkları desteklerden de bahseden Prof. Dr. Polat, " Bu proje kapsamında Kültür Bakanlığı ve Devlet Opera Balesi ile temaslarımız oldu. Devlet Opera ve Balesinden Dido ve Aeneas isimli eserin antik tiyatroda sahnelenmesini istedik. Aeneas efsanesini konu alan halk dansları gösterisi düzenlenerek ülkemize gelen turistlere kendi kültürümüzü tanıtmayı ve de onların kültürleriyle harmanlanmayı yani tam bir kültür çıkartması yapmayı hedefliyoruz. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka projemize inandı ve bizleri son derece destekliyor. Aeneas Efsanesi hakkında yöre halkını bilgilendirmek amacıyla Altınoluk Mahallesinde Antandros Kültür Parkı açıldı. Parkta, Aeneas'ın yolculuğu heykeller yardımı ile canlandırılıyor ve tanıtım levhaları ile destekleniyor. Altyapıyı oluşturmak için 2011 yılında AB projesi yaptık. Bu proje sayesinde Anadolu Avrupa Tarihsel Mitolojik Birliği ile Castro belediyesi ve Altınoluk belediyesini kardeş kent ilan ettik. Bu kardeşlik, Edremit Belediyesi ile yenileniyor. Proje kapsamında biz misafirleri olduk onlar da geldiklerinde ev sahipliği yaparak kültürel alışverişte bulunduk. Castro belediye başkanı buraya geldiğinde "Ata topraklarına geldim" diyerek gözleri doldu. Biz böylece ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha anladık" diye konuştu. - İZMİR